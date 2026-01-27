El Govern subvenciona 56 projectes tecnològics per impulsar el català en el sector digital

AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO - Arxiu
BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Política Lingüística de la Generalitat ha resolt la concessió d'una línia de subvencions de 56 projectes destinats a promoure el català en productes tecnològics, eines digitals i tecnologies del llenguatge, segons han informat en un comunicat.
Les iniciatives seleccionades, impulsades per empreses, associacions, cooperatives i fundacions, rebran finançament per reforçar l'ús del català en l'ecosistema digital.
En aquest sentit, els projectes seleccionats destaquen per l'aplicació pràctica del català en àmbits com la intel·ligència artificial, l'educació digital, l'accessibilitat, la cultura, la comunicació, els videojocs, la salut o els serveis a la ciutadania.
D'altra banda, les subvencions s'han organitzat en dues modalitats, una destinada a incorporar el català en productes ja existents, i una altra centrada en el desenvolupament de noves aplicacions i tecnologies lingüístiques.
La convocatòria ha comptat amb 121 sol·licituds presentades i 113 projectes valorats, dels quals finalment s'han subvencionat 56, amb un import mitjà concedit per projecte de 19.861 euros.