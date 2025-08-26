El Govern signa un conveni amb Sanitat per digitalitzar el Sistema Nacional de Salut a Catalunya

La proposta atorga 27 milions d'euros a Catalunya que se sumen als 16,2 de la Generalitat
El Govern ha aprovat aquest dimarts la subscripció del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut de la Generalitat, el Ministeri de Sanitat i la Entitat Pública Red.es per desplegar a Catalunya serveis digitals de salut en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut (SNS).
La proposta de distribució de recursos atorga a Catalunya un total de 27 milions d'euros per a un període de 4 anys que s'iniciarà al juny de 2026, mentre el Govern aportarà 16,2 milions, informa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
El conveni té per objectiu "millorar l'atenció sanitària" mitjançant la incorporació de serveis de salut digital, així com d'eines digitals basades en intel·ligència artificial (IA).
Concretament, regula el finançament i el desenvolupament del programa d'adopció de la IA en el SNS (Iasns); la xarxa d'interoperabilitat d'imatge mèdica en el SNS (Riimsns), i l'evolució dels programes Pla d'Atenció Digital Personalitzada i Úniques.
Els projectes que es desenvoluparan en el marc del conveni estaran alineats amb l'estratègia del Programa Salut/IA i l'estratègia de IA desenvolupada pel Govern i permetran consolidar l'adopció de la IA com a "eina de suport a la transformació del sistema de salut de Catalunya".
Amb aquest conveni, la Generalitat vol reforçar el seu compromís amb una sanitat "més eficient, innovadora, centrada en el pacient i equitativa".