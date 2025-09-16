El Govern signa amb Occitània (França) un acord per millorar la resposta sanitària urgent

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha autoritzat el Servei Català de la Salut (CatSalut) a subscriure un acord internacional administratiu amb l'Agence Régionale de Santé Occitanie per reforçar la cooperació sanitària en l'atenció mèdica urgent a les zones transfrontereres entre Catalunya i França.
En situacions d'emergència, l'acord permetrà la intervenció i coordinació transfronterera dels equips mèdics d'emergència extrahospitalària (SEM i SAMU) a un costat i altre de la frontera i es contempla la possibilitat d'elaborar programes conjunts de formació, informa el Govern després del Consell Executiu
Aquesta col·laboració es preveu inicialment més intensa a la comarca de la Cerdanya, ja que els equips SEM i SAMU comparteixen base a l'hospital transfronterer.
L'acord, que té una durada de quatre anys prorrogables, inclou la creació d'una comissió de seguiment que vetllarà pel seu correcte funcionament i impulsarà millores tècniques i organitzatives.
Aquest pas s'emmarca en l'acord marc entre Espanya i França sobre cooperació sanitària transfronterera, signat el 2008, i reforça el compromís de la Generalitat amb la col·laboració internacional en matèria de salut.