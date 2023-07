El Govern retirarà al setembre el concert en l'etapa d'ESO a dos centres que segreguen per sexe

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació, Anna Simó, ha anunciat que el Govern retirarà el concert en l'etapa d'ESO a les dues escoles concertades catalanes que encara segregaven per sexe --Viaró i Camp Joliu--, i que ho farà efectiu a partir del 6 de setembre quan comenci el curs.

En unes declaracions als periodistes aquest dijous a la Conselleria d'Educació, ha afirmat que aquestes escoles que "tenien mesures cautelars", i a les quals, per tant, se'ls va haver de mantenir el finançament, el curs vinent en l'etapa d'ESO deixaran de tenir el concert, en aplicació de l'aval del Tribunal Constitucional (TC) de l'abril d'aquest any per retirar el concert a aquests centres.

"Si cap família vol portar a secundària els seus fills en una escola que segrega per sexe ho haurà de fer de manera 100% privada, no amb recursos públics", ha insistit.