El Govern retirarà els poliesportius de Ceuta com a centres d'acolliment de migrants i habilitarà nous espais

Jesús Hellín - Europa Press
MADRID, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern espanyol retirarà els poliesportius de Ceuta com a centres d'acolliment de migrants i habilitarà nous espais, segons ha avançat aquest dimecres el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.
"Anuncio que també avui hem visitat altres espais i, per tant, els poliesportius sortiran d'aquest reial decret en la seva pròxima actualització i s'inclouran altres espais", ha assegurat Torres en roda de premsa després de presidir la reunió del Comitè de Seguiment de la situació a la Ciutat Autònoma de Ceuta.
En aquest sentit, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres el reial decret en el qual es declara la 'situació d'interès per a la seguretat nacional' de Ceuta, amb nous espais habilitats, entre ells poliesportius, per acollir els immigrants que continuen a la ciutat autònoma gairebé un mes després de l'entrada massiva.
Així mateix, el ministre ha explicat que hi ha espais que s'han utilitzat en el passat en altres crisis i ha insistit que l'objectiu i el pla és que es retornin "tots els que van entrar", però que, per a això, han de disposar dels espais prèviament.
"Nosaltres estem ara amb la recerca d'aquests espais, des del consens, des del diàleg amb el govern de Ceuta, al màxim possible, perquè volem tenir-los el més aviat possible, perquè sobretot, que és el que també vull traslladar a la comunitat, al més aviat possible tinguem a les persones en els espais, abans podran també ser retornades", ha assenyalat, al mateix temps que ha recalcat que l'Executiu no vol afectar la convivència de Ceuta.
De la mateixa manera, Torres ha explicat que el pla del Govern és que retornin d'acord amb la llei "totes les persones que es van quedar a Ceuta a partir del dia 31". Si bé, ha afegit que perquè puguin retornar cal posar als migrants en espais per procedir a la seva filiació.
Respecte als sol·licitants d'asil, ha agregat que aquestes persones "hauran de tenir resposta del dret internacional" i, en el cas dels menors, ha afirmat que existeix "possibilitat de reorganització", però "amb una sèrie de paràmetres que s'han de complir".
A més, el titular de Política Territorial ha fet una crida a la "convivència" i ha subratllat que "la violència mai és el camí": "Ceuta és un exemple de convivència de cultura, d'interracialitat, com l'és també la meva terra. I, per tant, està acostumada a aquesta convivència pacífica".
També ha garantit que l'Executiu treballa per restablir la situació prèvia a l'estiu "en el menor temps de temps possible, d'acord amb la llei, implementant recursos, reforçant els equips humans". "És veritat que és difícil demanar absoluta comprensió, però l'haig de demanar", ha admès.
"POT HAVER-HI ENCARA MOLTS MENORS Al CARRER"
Respecte als menors migrants, ha indicat que hi ha 1.500 que estan datats. En aquest punt, ha reconegut que "hi pot haver encara molts al carrer", per la qual cosa ha considerat important seguir treballant per conèixer el nombre definitiu.
Preguntat pel mecanisme per derivar a menors migrants no acompanyats de territoris amb sobreocupació a altres comunitats autònomes, el ministre ha recordat que està "actiu" i vigent fins al proper estiu.
En aquesta línia, la reforma de l'article 35 de la Llei d'Estrangeria recull que les comunitats en les quals s'ha declarat la contingència migratòria tenen fins a 15 dies per fer els trasllats. No obstant això, Torres ha dit que és "molt complicat" i que s'està duent a terme en un temps "relativament curt d'un mes, mes i mig aproximadament".
"Aquest mecanisme està actiu i també està actiu el reagrupament familiar amb la voluntat també del Marroc de poder acceptar també les persones de la seva nacionalitat. I, per tant, tots els mecanismes estan oberts", ha argumentat.
En tot cas, sobre els menors que romanen a Ceuta, ha indicat que la "prioritat" és el reagrupament familiar i la devolució en tots aquells casos que, d'acord amb la llei, no tinguin dret a protecció internacional.