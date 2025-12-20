El Govern renova el Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat amb la incorporació de 15 entitats

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ha "renovat" el Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC) amb la incorporació de 15 entitats.
Les entitats que ocuparan les vocalías sectorials són Associació Asperger Catalunya, Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, Fundació Catalana de l'Esplai (Fundesplai), Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, Fundació Privada 'La Roda' d'Accions Culturals i del Lleure.
També Federació ECOM Barcelona, Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat Física, Fundació Maravilha, Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN), Amics de Fundapica, Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC), Càritas Catalunya, CONFAVC i Federació d'Ateneus de Catalunya.
Aquestes 15 entitats escolliran a l'inici de l'any un màxim de 6 entitats més per completar la "veu representativa" del teixit associatiu del CAVC i completar la renovació integral de l'òrgan.
Entre les funcions del CAVC destaquen l'elaboració d'informes i dictàmens sobre polítiques públiques d'associacionisme i voluntariat; proposar projectes d'interès per al sector i donar suport a les entitats.