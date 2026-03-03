El Govern reivindica pel 8M el "llegat històric" del feminisme i els drets assolits

Alerta de l'"actual ofensiva de discursos antifeministes i negacionistes"
El Govern ha aprovat aquest dimarts la Declaració institucional del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, en la qual reivindica el "llegat històric" del moviment feminista, reconeix els drets assolits amb la lluita de les dones i expressa el compromís institucional amb la igualtat efectiva entre homes i dones.
La declaració destaca el 8M com "una jornada de reivindicació i de memòria col·lectiva", que reconeix les dones que han precedit les generacions actuals, informa la Generalitat en el document d'acords de govern després del Consell Executiu.
També recorda que els drets civils, polítics, socials i laborals assolits "no han estat mai un regal, sinó fruit de la mobilització sostinguda, del pensament crític i de la resistència col·lectiva".
JORNADES CATALANES DE LA DONA
Enguany se subratlla el valor simbòlic de la proximitat al 50è aniversari de les primeres Jornades Catalanes de la Dona, celebrades a Barcelona el maig del 1976, que "van representar un punt d'inflexió en la participació pública i política de les dones".
Aquelles jornades "van permetre que les dones ocupessin per primera vegada un gran espai públic de debat per formular amb veu pròpia les seves reivindicacions després de dècades de silenci imposat", i el manifest reconeix la força transformadora d'aquest moviment.
També recorda que aquell impuls col·lectiu "va ser clau per avançar en drets fonamentals" com la igualtat jurídica, la participació política, condicions laborals dignes o el reconeixement del treball de cures.
FEMINISME, "CAMÍ IMPRESCINDIBLE"
El text adverteix que els drets de les dones no s'estan garantint de manera definitiva i alerta de l'"actual ofensiva de discursos antifeministes i negacionistes que banalitzen la violència masclista i qüestionen les desigualtats estructurals, posant en risc els valors democràtics i la convivència".
En vista d'això, la declaració reafirma el feminisme com un "camí imprescindible" per a la justícia social i recorda que la igualtat entre homes i dones no és una concessió ideològica, sinó un dret humà fonamental que beneficia el conjunt de la societat.
Valora la tasca del moviment feminista i defensa un feminisme inclusiu alhora que destaca la "necessitat d'incorporar la transversalitat de gènere en totes les polítiques públiques i aplicar una perspectiva interseccional per abordar les desigualtats de manera integral".
La declaració mostra el compromís del conjunt d'institucions catalanes per "avançar conjuntament amb el feminisme organitzat i amb les comunitats que treballen per la democràcia i els drets humans, reforçant un escut col·lectiu davant els discursos que qüestionen els valors democràtics i la igualtat".