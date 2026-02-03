El Govern reestructura Interior per millorar la resposta dels Bombers i la gestió d'emergències

Xavi Hurtado - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts reestructurar la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública amb l'objectiu de millorar l'eficiència, la coordinació i la capacitat de resposta del cos de Bombers davant les noves necessitats operatives, tecnològiques i organitzatives en cas d'emergència.
Concretament, es reorganitza l'estructura de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (Dgpeis) mitjançant noves subdireccions generals i la reordenació de divisions i àrees per al reforç del comandament operatiu, la gestió tècnica, la contractació i els recursos humans, informa el Govern en un comunicat després del Consell Executiu celebrat aquest dimarts.
A més, es crea la Regió d'Emergències Pirineus amb l'objectiu d'acostar la gestió operativa a les comarques del Pirineu Occidental (Lleida) i millorar així la cobertura territorial, la capacitat de resposta i l'especialització en un entorn amb característiques geogràfiques "específiques i una alta exigència operativa".