El Govern recuperarà el menjador escolar a 15 instituts catalans d'alta i màxima complexitat

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
El Govern recuperarà el servei del menjador escolar a 15 centres educatius d'ESO d'alta i màxima complexitat de Catalunya, han afirmat fonts de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico' aquest dimarts, la mesura sorgeix de l'acord entre el Govern i els Comuns per al tercer suplement de crèdit, que preveia, en l'àmbit de l'educació, destinar fons a recuperar menjadors escolars, així com al reforç educatiu i l'educació inclusiva.
Des del departament expliquen que "s'està treballant ja" per recuperar el menjador escolar en alguns d'aquests 15 instituts, que són centres que tenen una major proporció d'estudiants vulnerables que la mitjana del seu entorn.