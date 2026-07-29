El Govern recorrerà contra la sentència que obliga una escola del Maresme a impartir més castellà

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació presentarà un recurs de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga un centre de Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona) a impartir, a part de l'assignatura de Castellà, almenys una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular troncal o anàloga en aquesta llengua en una classe, han informat a Europa Press fonts del departament.
La sentència estima parcialment el recurs contenciós-administratiu interposat contra la resolució desestimatòria per silenci administratiu de la petició formulada per la família davant la Conselleria d'Educació sobre la modificació del règim lingüístic aplicable a la filla del recurrent i contra el projecte lingüístic del centre educatiu.
El TSJC fa referència a la recent decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) del mes de juny, que avalava el 25% de castellà a les escoles catalanes, per estimar en part el recurs per anul·lar la resolució desestimatòria per silenci administratiu de la Generalitat.