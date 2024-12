El Govern reconeix Míchel Sánchez en el Premi Pompeu Fabra i Fredo Valla en el Robèrt Lafont

Altres premiats han estat Isidor Marí Mayans, Dagoll Dagom i Amic

BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha guardonat amb els 10 Premis Pompeu Fabra a l'entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, al sociolingüista Isidor Marí Mayans i 'ex aequo' a la companyia de teatre Dagoll Dagom i Edicions Camacuc, i amb el 8 Robèrt Lafont al cineasta Fredo Valla.

També s'ha premiat a la llibreria Drac Màgic, a l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) i 'ex aequo' a l'Associació Aire Nou de Bao i al voluntari Isidre Pérez, ha informat aquest dijous el departament de Política Lingüística en un comunicat.

En el lliurament dels reconeixements, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que ha presidit l'acte, ha destacat la "continuïtat intergeneracional" del català.

Ha afirmat que tant Fabra com Lafont eren "plenament conscients que la seva tasca lingüística, sociolingüística i glotopolítica era col·lectiva i que demanava continuïtat intergeneracional".

A l'acte també han assistit el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, i el secretari general de Política Lingüística, Joan Santanach.

POMPEU FABRA

El jurat dels Premis Pompeu Fabra ha estat format pel conseller Vila; el vicepresident primer de la Xarxa Vives de d'Universitats, Josep Oriol Amat; el director de l'Àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull, Josep-Anton Fernández; o la vicepresidenta de la Secció Filològica i representant de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Mila Segarra, entre d'altres.

A Míchel Sánchez se l'ha premiat per ser "testimoni d'adaptació a l'entorn amb l'adopció de la llengua catalana"; a Dagoll Dagom per ser una companyia de teatre i productora especialitzada en musicals en llengua catalana que, 50 anys després, s'acomiada dels escenaris; i a Camacuc per ser una revista escrita íntegrament en català i feta per autors valencians.

S'ha reconegut l"excel·lent aportació" d'Isidor Marí Mayans en institucions com l'IEC o la Conselleria de Cultura; a la llibreria Drac Màgic per la seva difusió de la lectura en català; a Amic per agrupar més de 600 mitjans de comunicació de proximitat; i a l'Associació Aire Nou de Bao i al membre de Voluntariat per la Llengua Isidre Pérez pel seu voluntariat lingüístic.

8 PREMI ROBÈRT LAFONT

El 8 Premi Robèrt Lafont ha reconegut el cineasta Fredo Valla, i el jurat ha posat en relleu la seva "llarga dedicació al coneixement i foment de l'occità", tant des d'una perspectiva acadèmica i científica com de promoció i dinamització social del seu ús.

El jurat ha estat format pel conseller Vila; la directora de Serveis Territorials de l'Alt Pirineu i Aran de Cultura, Rosa Noray; per delegació de la Síndica d'Aran, Manuela Ané; pel departament de Cultura i Llengua del Conselh Generau d'Aran, Verònica Barés; i la vicepresidenta l'Institut d'Estudis Aranesi - Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana, Ròsa Maria Salgueiro, entre d'altres.