El Govern reconeix l'escriptor libanès Amin Maalouf amb el 36è Premi Internacional Catalunya

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reconegut aquest dimarts l'escriptor libanès Amin Maalouf amb el 36è Premi Internacional Catalunya, segons ha informat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu, Sílvia Paneque, en una roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu.

El jurat del premi, presidit per la lingüista Mary Ann Newman, ha decidit reconèixer l'autor "per l'extraordinari valor literari de la seva obra, marcada per un sentit ètic profund i que aporta, sobretot, valor a l'àmbit de les cultures, de les identitats, de les llengües i dels països", informa l'executiu.

"En un moment especialment important, Catalunya vol distingir la seva figura i obra per reivindicar i recordar el que en la seva obra s'expressa de la necessitat d'aquest diàleg i dels vincles humans entre Orient i Occident", ha destacat Paneque.

AMIN MAALOUF

Maalouf, nascut a Beirut (Líban) el 1949, en la seva trajectòria com a periodista, va dirigir el diari 'An-Nahar', va ser redactor en cap de la revista 'Jeune Afrique', i va cobrir la guerra de Vietnam i la revolució de l'Iran del 1979.

De la seva faceta com a escriptor destaquen els llibres 'La roca de Tànios' o 'Orígens', entre d'altres, i la seva obra ha estat traduïda a més de 40 idiomes, entre els quals hi ha el català i el castellà.

El Premi Internacional Catalunya s'atorga des del 1989, està dotat en 80.000 euros, i té com a objectius reconèixer i promoure els creadors, oferir exemples de gran qualitat i exigència a la ciutadania i posicionar Catalunya en l'escena dels grans premis internacionals.