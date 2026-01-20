El Govern recolza les infermeres després de suspendre's una Guia que les autoritza a dispensar un antibiòtic

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha expressat el seu "absolut suport" al treball de les infermeres després de la suspensió cautelar de la 'Guia per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicament en la infecció del tracte urinari inferior no complicada en dones adultes' per part de l'Audiència Nacional.
En un comunicat d'aquest dimarts, Salut ha manifestat, enfront de la situació actual i fins que no hi hagi una resolució judicial ferma, "el seu absolut suport a la tasca que les infermeres realitzen diàriament de forma professional, rigorosa i eficient en el sistema sanitari de Catalunya".
El passat 12 de gener, l'Audiència Nacional va acordar, després d'un recurs de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), suspendre cautelarment l'aplicació de la guia que permetia a les infermeres usar i autoritzar la dispensació de medicaments per a infecció del tracte urinari inferior no complicada en dones adultes, fins llavors subjectes a prescripció mèdica.
"BASADES EN L'EVIDÈNCIA CIENTÍFICA"
Salut afirma que una de les tasques de la infermeria és "la d'aplicar aquells protocols d'actuació i guies assistencials consensuades de forma multidisciplinària, basades en l'evidència científica".
La Conselleria assegura que desplegar les Guies per a la prescripció d'alguns fàrmacs en alguns problemes per part de les infermeres, dins de les seves competències professionals i en el marc normatiu vigent, és una línia de treball que està duent a terme i "continuarà impulsant en el futur".
"Aquest compromís respon a la voluntat de reconèixer i potenciar el rol de les infermeres, reforçar els equips multidisciplinaris i garantir una atenció sanitària moderna, resolutiva i centrada en les necessitats de les persones", resa el comunicat.