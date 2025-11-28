El Govern publica una guia per a l'ús "conscient, saludable i compartit" dels videojocs

BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
La Direcció General d'Innovació i Cultura Digital de la Conselleria de Cultura de la Generalitat ha publicat la guia 'Partida Compartida' per promoure l'ús "conscient, saludable i compartit" dels videojocs, informa la Conselleria en un comunicat.
La guia, que s'ha donat a conèixer aquest divendres en el Saló del Gaming Sara, ofereix "recursos i orientacions pràctiques" perquè les famílies puguin acompanyar els fills en l'experiència digital; es distribuirà en format paper durant el Saga i també està disponible en format digital.
És una iniciativa de la Taula del Videojoc de Catalunya elaborat juntament amb els departaments d'Educació i Formació Professional i Salut, l'entitat Good Game Generation i diverses associacions de famílies.