El Govern proposa que la unitat del Consorci d'Aigües de Tarragona entri en alerta per sequera

TARRAGONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

La Comissió Interdepartamental de la Sequera de la Generalitat, reunida aquest dimarts, ha proposat que la unitat del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), que actualment està en situació de prealerta, passi a l'escenari d'alerta.

Aquesta mesura entrarà en vigor quan es publiqui la resolució del director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), prevista per a la setmana vinent, ha informat el Govern en un comunicat.

S'adopta aquesta decisió a causa del descens de les reserves del pantà de Mequinensa, que és l'indicador que fixa el pla de sequera corresponent a la part catalana de l'Ebre --elaborat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE)--, i s'insisteix que les demandes per als pròxims mesos estan garantides per als municipis connectats a la xarxa del CAT.

Amb aquest canvi, de les 18 zones en les quals està dividit el territori de les conques internes, 3 unitats estan en situació de normalitat, una en prealerta, 3 en alerta i 11 en excepcionalitat, i pel que fa als municipis, 495 continuen en estat d'excepcionalitat, 90 en alerta, 2 en prealerta i 43 en normalitat.

Les pluges dels últims dies "han permès estabilitzar els volums" però el Govern reitera que la situació continua sent greu i que es constata que els consums globals són més elevats de l'habitual.

"Tot i que hi hagi un lleuger increment de reserves, si no es redueix el consum, l'entrada en emergència es podria produir igualment a finals d'estiu i a principis de tardor, ja que el pla de sequera fa previsions a partir d'uns consums mitjans que estan per sota l'aigua que s'està utilitzant en l'actualitat", ha afegit.

A més, aquest dimarts també s'ha informat de l'impuls de les actuacions relacionades amb la construcció de les noves dessalinitzadores i la millora de l'eficiència de la xarxa de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL).