El Govern preveu declarar aquest dijous l'emergència per sequera a Barcelona i la seva metròpolis

El conseller David Mascort compareixerà després de la reunió per informar dels canvis



BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern preveu declarar l'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i la seva àrea metropolitana i també a Girona i el seu entorn, en la reunió extraordinària d'aquest dijous de la Comissió Interdepartamental de la Sequera, davant la situació actual dels embassaments per la falta de pluges, i es veuran afectats un total de 202 municipis que estaven en preemergencia.

Com preveu el Pla Especial de Sequera, l'estat d'emergència es declararà quan els embassaments del sistema Ter-Llobregat arribin als 100 hectòmetres cúbics, la qual cosa suposa entorn del 16% de la seva capacitat.

Actualment, els embassaments del Ter-Llobregat es troben en els 99,75 hectòmetres cúbics i el 16,30% de la seva capacitat, i les mateixes fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) consultades aquest dimecres per Europa Press han explicat que encara que el percentatge estigui per sobre del 16%, allò que compta per declarar l'emergència són els hectòmetres cúbics, que ja estan per sota del llindar dels 100.

Les mateixes fonts han recordat que a Catalunya ja hi ha 37 municipis en estat d'emergència per sequera, que pertanyen a les unitats d'explotació de Riudecanyes, Darnius-Boadella i Fluvià-Muga, i Vallirana (Barcelona), que depèn del sistema Anoia-Gaià i està en emergència després de demanar-ho el propi Ajuntament.

Després de la reunió d'aquest dijous, està prevista una compareixença del conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, per informar dels canvis i avaluar les afectacions.

En roda de premsa aquest dimarts, Plaja va assegurar que es donaran instruccions "clares i concises" pel conjunt de la població i els sectors econòmics afectats i que el canvi d'estat entrarà en vigor quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), que podria ser aquest divendres.

MESURES EN EMERGÈNCIA

El Pla Especial de Sequera preveu 3 fases de l'estat d'emergència: en la fase 1 es limitarà l'ús d'aigua a 200 litres per habitant i dia, a 180 en la fase 2 i a 160 litres per habitant i dia.

En quant a l'ompliment de piscines, podran fer-ho els gimnasos i clubs esportius amb piscines cobertes inscrites en el cens d'equipaments esportius de la Generalitat, i també les descobertes tot l'any per a l'esport federat, amb limitacions: en l'estat 1 hauran de compensar amb el tancament parcial de dutxes; en el 2, si es manté oberta la piscina s'han de tancar les dutxes; i en el 3 s'hauran de tancar les dutxes, hi hagi o no piscina.

L'esport federat que necessiti reg, com el futbol, en la fase 1 podrà regar els camps però hauran de compensar la despesa d'aigua amb les dutxes; en la 2, si volen regar hauran de tancar dutxes; i en la 3 s'han de tancar les dutxes obligatòriament; i es preveu que els càmpings, hotels i comunitats de veïns no puguin omplir les seves piscines en estat d'emergència.

El Pla de Sequera també preveu que en estat d'emergència 1 i 2 es puguin regar jardins botànics i arbres i plantes per a la seva supervivència però amb aigua regenerada o freàtica, sempre que sigui per preservar refugis climàtics; i es prohibeix l'ompliment complet o parcial de llacs artificials o fonts ornamentals, excepte les basses que serveixin per a la "recuperació d'espècies autòctones o en risc" i fent-ho amb aigua regenerada o freàtica.

ALTRES ACTUACIONS

També es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte si es fa en negocis de neteja de vehicles amb sistema de recirculació de l'aigua; l'ús de dutxes o instal·lacions de neteja de peus a les platges; i activitats com a pistes de gel temporals o festes d'escuma i similars.

Altres mesures passen per la reducció dels cabals ecològics als rius Muga de 135 litres per segon a 40, al Ter de 2.000 a 600 i al Llobregat de 500 a 250; i hi haurà moratòria en l'engegada d'activitats econòmiques que requereixin un alt ús d'aigua en el municipi en el qual s'instal·lin.