El Govern presenta una esmena perquè el català compti per a la regularització dels migrants

La Generalitat ha presentat una esmena al Projecte de Reial Decret de regularització extraordinària perquè el coneixement del català es tingui en compte en la primera renovació de la residència dels migrants, informa el Departament de Política Lingüística en un comunicat.
L'esmena, que es va anunciar dimecres en la primera reunió de seguiment del Pacte Nacional per la Llengua, preveu que en la modificació del Reglament d'Estrangeria es valori l'aprenentatge de les llengües oficials de les comunitats per "reforçar la integració lingüística com a eina de cohesió".
La proposta estableix que les persones regularitzades tindran un any, fins la primera renovació del permís de residència, per iniciar-se en l'aprenentatge de les llengües oficials de les comunitats, i que cada autonomia "podrà determinar com n'articula i acredita els coneixements".
En el cas de Catalunya, el Departament s'integrarà en els mecanismes de seguiment de la regularització per "garantir una oferta adequada de cursos i materials d'aprenentatge de la llengua".
SEGUIMENT DEL PACTE NACIONAL
Durant la reunió de seguiment del Pacte Nacional per la Llengua, el Govern va detallar que s'ha completat el desplegament previst durant el primer any del Departament, amb una inversió d'uns 3 milions d'euros i l'assoliment d'una relació de llocs de feina de 109 persones: 71 mesures ja estan completades i 124 estan en procés d'execució.
També destaca l'aprovació de dos programes temporals de personal; el nomenament del director dels serveis territorials de l'Alt Pirineu, Aran i Lleida; i l'objectiu de créixer en 100.000 parlants nous anuals, fins a arribar als 600.000 el 2030.
El Pacte ha aconseguit el suport de 226 municipis, que representen el 62,41% de la població de Catalunya, i entre els municipis que donen suport al Pacte hi ha Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Lleida, Tarragona, Mataró, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i Reus (Tarragona).