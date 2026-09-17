El Govern premia amb el Robèrt Lafont 2026 les escoles Calandreta per la seva defensa de l'occità

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat, amb el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, com a president del jurat, ha premiat amb el Premi Robèrt Lafont 2026 les escoles Calandreta per la seva defensa i projecció de la llengua occitana.
El 16 Robèrt Lafont reconeix a les escoles Calandreta, una xarxa creada el 1979, "pel seu treball sostingut durant dècades per l'ensenyament de l'occità", informa el Govern en un comunicat aquest dijous.
Els membres del jurat han coincidit a valorar la implantació territorial de les Calandretas i el fet que el projecte impliqui a un col·lectiu molt ampli del territori, així com el seu impacte sobre altres entitats dedicades a la llengua.
El conseller Vila ha destacat la feina de les escoles, que han "convertit l'escola un espai on l'occità no és només objecte i mitjà d'aprenentatge, sinó que també és eina de socialització, vehicle de cohesió i part essencial de la identitat de l'alumnat".
El Robèrt Lafont distingeix a persones o entitats que s'hagin destacat per la defensa, la projecció i la promoció de la llengua occitana en qualsevol punt del domini lingüístic occità, i pren el nom de l'escriptor i lingüista Robèrt Lafont, una de les "figures centrals de l'occitanisme contemporani".