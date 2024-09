El Govern plantejarà aquest dimarts un acord amb l'OCDE per "millorar l'educació" catalana

FIGUERES (GIRONA), 9 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que aquest dimarts la consellera d'Educació, Esther Niubó, portarà a la reunió del Consell Executiu una proposta per impulsar un acord de col·laboració amb l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE), que organitza i gestiona les proves PISA, amb l'objectiu de "millorar l'educació a Catalunya".

Ho ha dit aquest dilluns en una visita a l'Escola Dalí de Figueres (Girona) per l'inici del nou curs escolar, acompanyat per Niubó, on ha afirmat que amb aquest acord es vol comptar amb "els millors experts i pràctiques per a l'excel·lència de l'educació a Catalunya" i que ofereixi oportunitats a tots els nens.

Un total d'1.610.346 alumnes de Catalunya comencen entre aquest dilluns i el dijous 12 el nou curs escolar, que tindrà com a novetat la prohibició dels mòbils a primària i la restricció del seu ús a l'ESO; més aules d'acolliment per a estudiants nouvinguts de l'estranger i l'aposta per l'FP dual.