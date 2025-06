El Govern pacta amb sindicats i patronals augmentar un 5% les tarifes socials del 2025

El 4% es dedicarà a millorar sous i l'1% restant a altres costos laborals

BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, i els sindicats i patronals majoritaris dels serveis socials de Catalunya han signat aquest dimecres una addenda a l'acord de bases de 2023 per augmentar un 5% les tarifes socials de 2025.

Concretament, el Govern es compromet a incrementar les tarifes socials amb efectes retroactius des de l'1 de gener en un 5% respecte al preu actual, un increment que s'afegeix a l'aprovat el novembre passat, informa el Departament en un comunicat.

Han participat de la signa representants de la Confederació del Tercer Sector Social; de l'ACRA; el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya; CESOCAT; ACES; UPIMIR; UCH, a més de CCOO i la UGT.

Per a la consellera, Mònica Martínez Bravo, s'inicia "un camí col·lectiu per dignificar el sector social", i ha defensat la cooperació amb sindicats i patronals com a eina per transformar el sistema de serveis socials, en les seves paraules.

MECANISMES DE CONTROL

L'acord contempla també mecanismes de control i seguiment "per garantir que aquest increment té un impacte directe en les nòmines dels treballadors".

S'estableix destinar el 4% de l'increment a millorar els sous, i l'1% restant a altres costos laborals, i es demanaran auditories anuals i faran revisions "per verificar el compliment dels compromisos salarials".

Finalment, s'ha reiterat el compromís d'avançar cap a un salari mínim sectorial i cap a l'equiparació salarial amb el sector públic, i per retribuir la formació, la qualificació professional i el coneixement de llengües.