Govern i Òmnium impulsen espais de conversa en català en comunitats religioses

BARCELONA 3 abr. (EUROPA PRESS) -
La direcció general d'Assumptes Religiosos del departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat i Òmnium Cultural han engegat un pla pilot per impulsar espais de conversa en català en comunitats religioses.
En un comunicat del Govern, expliquen que aquesta prova, que volen que tingui vocació de continuïtat, pretén reforçar la cohesió social i facilitar l'accés a la llengua en entorns de confiança.
La iniciativa es desenvolupa en col·laboració amb Òmnium a través del programa Vincles, un projecte no lectiu que crea espais de trobada per practicar el català "en un àmbit proper i acollidor".
El programa es dirigeix a entitats i associacions que disposen d'un espai físic i d'una activitat regular on es poden integrar sessions de conversa.
La Generalitat identifica els espais susceptibles d'acollir l'activitat i posa a disposició recursos de suport, i Òmnium aporta monitors voluntaris -sovint membres de les mateixes comunitats-- i els ofereix formació, materials i una certificació per a les persones que acreditin 30 hores d'assistència.
EXPERIÈNCIA PILOT
A l'octubre de 2025 es va iniciar una primera experiència pilot en la Comunitat Evangèlica Iglesia Jesús Reino Ministerio - Capítulo Barcelona (AGAPE), que es va oferir voluntàriament a participar al programa, i es van crear dos grups de conversa amb 10 participants que es reuneixen els dissabtes a la tarda.
En valorar de forma "molt positiva" l'experiència, Govern i Òmnium fan una crida a les comunitats i associacions que disposin d'un espai de trobada estable a sumar-se a iniciatives similars per contribuir a l'ús social del català.