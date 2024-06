El Govern oficialitza la creació de 12 centres educatius i una escola d'educació especial

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern ha oficialitzat aquest dimarts la creació administrativa de 12 centres educatius i la integració d'un centre d'educació especial en la xarxa pública de la Generalitat de Catalunya, ha informat en un comunicat.

Ho ha fet aprovant l'actualització de la programació de l'oferta educativa per al curs 2024-2025, impulsada per la Conselleria d'Educació, que inclou 2 escoles, 3 instituts, 7 instituts escoles i una escola d'educació especial.

La majoria dels centres s'han creat per fusió amb altres centres, com l'IE Vapor i Molí (Barcelona) i l'IE Caldes de Montbui (Barcelona), o per creixement d'escoles de secundària, com l'IE Elisenda de Montcada (Barcelona) i l'IE Ferrer i Guàrdia (Barcelona).

Tres dels 12 centres són de nova creació: l'Escola Pedraforca a Saldes (Barcelona), l'IE Mas Lluís a Sant Just Desvern (Barcelona) i l'Escola Joan Domènech i Moner a Lloret de Mar (Girona).

Respecte al centre d'educació especial, es tracta de l'Escola Crespinell a Terrassa (Barcelona), que actualment és de titularitat concertada i el curs vinent començarà l'activitat com a centre públic a càrrec de la Conselleria d'Educació.