El Govern oferirà 25 beques a estudiants de Filologia Catalana per promoure l'accés a aquests estudis

Una nova iniciativa dins de la seva campanya 'Tria Filologia Catalana'

BARCELONA, 29 març (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat engegarà un programa pilot de beques per a estudiants de Filologia Catalana que comptarà amb una dotació inicial de més de 100.000 euros i oferirà 25 beques a partir del curs 2025-2026, en una iniciativa dins de la segona edició de la campanya 'Tria Filologia Catalana' per promoure l'accés a aquesta especialitat.

Cada beca tindrà una dotació de 500 euros mensuals i serà accessible per a qualsevol estudiant de Catalunya, ha anunciat aquest dissabte el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en una visita al Saló de l'Ensenyament, que se celebra al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, ha informat el departament en un comunicat.

Les beques es concediran segons uns criteris que valoraran, entre altres aspectes, l'excel·lència acadèmica, la situació econòmica i els coneixements de llengües dels candidats.

Cinc de les beques es reservaran a estudiants amb coneixement de llengües vinculades a la immigració, dues es destinaran als estudiants que vulguin cursar estudis d'aranès en el marc dels estudis occitans, i les divuit restants seran de convocatòria general.

PROVA PILOT

El programa neix com una prova pilot amb voluntat de continuïtat i ampliació al llarg de la legislatura, en funció dels resultats i l'impacte que generi.

Vila ha assegurat que la llengua catalana "necessita els millors professionals per respondre als reptes" i el mercat demana titulats amb Filologia Catalana.

"Amb aquesta campanya i amb els beques que incorpora facilitem que el talent de les noves generacions pugui canalitzar-se cap als estudis de Llengua i Literatura Catalanes sense cap obstacle econòmic", ha subratllat.

"ALTA SORTIDA LABORAL"

La Generalitat ha subratllat que els estudis de Filologia Catalana són una opció amb una "alta sortida laboral present i futura", i ha afirmat que tant el Consorci per a la Normalització Lingüística com la Conselleria d'Educació preveuen nombroses jubilacions i noves contractacions durant la pròxima dècada, derivades de la demanda de professorat per a adults, secundària i aules d'acolliment.

El Govern també ha assenyalat que el sector privat mostra una demanda creixent de professionals amb formació en Filologia Catalana, un perfil de graduat especialista i polivalent, que pot treballar en empreses dels sectors editorials, comunicatius i de tecnologies lingüístiques.

A les universitats catalanes, les matrícules de Filologia catalana han crescut en un 21% entre el curs 2023-2024 i 2024-2025, ha assenyalat el Govern.

La campanya 'Tria Filologia Catalana' incorpora aquest any accions de cartelleria urbana, que activaran la campanya a les xarxes socials, així com la creació d'un filtre promocional per a TikTok i Instagram.