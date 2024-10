El Govern ofereix a la Comunitat Valenciana Bombers, Mossos i Agents Rurals per la DANA

El que més els "preocupa" és l'acumulació de pluja en els ports catalans

La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha explicat que el Govern ha ofert mitjans materials i 25 professionals dels Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals a la Comunitat Valenciana a través del Centre Nacional d'Emergències pel temporal.

Ho ha dit aquest dimecres durant una roda de premsa després de la reunió del comitè tècnic de seguiment de la DANA, en la qual ha garantit que, entre els recursos, hi ha helicòpters i drons amb càmeres per obtenir imatges i participar en la recerca de persones.

"Hem fet un llistat de tots els mitjans que tenim disponibles i a l'abast, i d'acord amb les necessitats que tinguin, els recursos es mobilitzaran", ha dit.

A més, ha recordat que el Govern va activar aquest dimarts a les 20 hores l'alerta del pla per pluges intenses a Catalunya, la qual cosa els va permetre "articular mecanismes per estar en contacte amb els ajuntaments".

"Hem articulat tota la resposta preventiva i predictiva per poder actuar de la millor manera possible per si havíem de passar de fase d'alerta a fase d'emergència, tot i que no ha estat el cas", ha dit.

MISSATGE DE TRANQUIL·LITAT

La consellera ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat, i ha explicat que els Bombers de la Generalitat han realitzat durant aquest dimecres 108 actuacions a Catalunya, 8 d'elles a les Terres de l'Ebre i 5 a Tarragona, "una actuació normal durant una situació de pluja".

"Estem en fase d'alerta. No es preveu entrar en una fase d'emergències aviat. El que més ens preocupa és l'acumulació de pluja a la zona dels ports. Estarem molt atents, enviant comunicacions als alcaldes", ha assegurat.

Tot i que ha sostingut que, segons les prediccions, la ciutadania no s'ha de protegir davant d'inundacions com les quals han succeït a València.

TRÀNSIT I RENFE

Parlon ha detallat que el Servei Català de Trànsit (SCT) ha activat aquest dimecres dos helicòpters i una avioneta per supervisar com les pluges afectaven a la mobilitat de l'AP-7.

També "s'han fet talls a Renfe per evitar problemes vinculats amb la tempesta".