El Govern obre el termini per demanar subvencions per al doblatge i subtitulat en català a cinemes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat obre aquest dijous el termini per sol·licitar subvencions destinades al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d'estrena a sales de cinema, informa aquest dilluns en un comunicat.
Aquesta línia d'ajuts, el termini dels quals per presentar-se és el 29 d'octubre i que estan dirigits a empreses de distribució cinematogràfica, té com a objectiu incrementar el nombre d'estrenes de llargmetratges disponibles en llengua catalana, tant doblats com subtitulats.
Mitjançant aquesta línia, la Generalitat va subvencionar durant el 2025 el doblatge i el subtitulat de 85 títols, 39 dels quals es van estrenar en versió doblada al català, 38 en versió original subtitulada en català i 8 en versió doblada i subtitulada.