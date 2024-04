El Govern obre la línia d'ajuts per fomentar la llengua de signes catalana amb 125.000 euros

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat, mitjançant la Secretaria de Política Lingüística, ha obert la línia d'ajuts per fomentar i difondre la llengua de signes catalana (LSC), amb una dotació de 125.000 euros, informa en un comunicat aquest dimecres.

El termini per presentar les sol·licituds s'acaba el 7 de maig i aquesta línia promou iniciatives que ajudin a incrementar l'"aprenentatge informal o no formal, la pràctica o les actituds positives" envers la llengua de signes catalana, com grups de conversa, parelles lingüístiques i activitats de lleure.

També s'impulsaran els materials de suport a l'aprenentatge de la LSC (com glossaris, vocabulari, terminologia i materials d'aprenentatge) i l'ús de la llengua (materials per a grups de conversa), i es fomentarà el "coneixement de la realitat" de la comunitat de llengua de signes catalana.