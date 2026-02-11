El Govern manté el funcionament de Rodalies per a aquest dijous amb límits de velocitat

Protecció Civil demana evitar al màxim la mobilitat i el Meteocat preveu un episodi molt significatiu
BARCELONA, 11 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha confirmat que el Govern manté el funcionament de la xarxa de Rodalies per a aquest dijous, quan està prevista l'arribada d'un episodi de vent "extrem" a Catalunya, si bé ha precisat que les línies circularan amb limitacions de velocitat.
Ho ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa després de la segona reunió del Comitè Tècnic d'Emergències (Cecat) que s'ha iniciat a les 17.00 hores, després que la primera trobada acordés la suspensió de les classes, de l'activitat sanitària no urgent i de l'esportiva a l'aire lliure, així com l'enviament d'un ES-Alert a tots els mòbils del territori per informar sobre els riscos de l'episodi de vent, el primer en la història de Catalunya per aquest fenomen.
Parlon ha precisat que abans que s'iniciï la circulació dels trens es realitzaran "marxes blanques" per verificar l'estat de les vies, i la consellera ha afegit que també podran circular els autobusos alternatius en els trams on no ho fan els trens, però amb restriccions en les principals vies d'alta ocupació de Catalunya.
No obstant això, la consellera ha precisat que si caigués algun tronc o hi hagués danys en la catenària, això sí que obligarà a suspendre la circulació ferroviària de les línies afectades.
Per aquest motiu, Protecció Civil ha programat una nova reunió del Cecat a les 07.00 hores d'aquest dijous i una altra a les 11.00, per poder valorar així les possibles incidències que es puguin produir, ja que els vents poden superar els 100 km/h.
De moment, fins a les 18.30 hores els Bombers de la Generalitat han realitzat 450 actuacions, la major part per caiguda d'arbres i elements de construcció, i cap ha estat greu, però el cos ha reforçat el dispositiu perquè la previsió indica que les incidències "aniran a més".
LIMITAR LA MOBILITAT
Les mesures adoptades pel Govern ja s'han traslladat als serveis territorials de les quatre províncies, ja que la suspensió de l'activitat escolar afectarà a 1.600.000 alumnes de 5.430 centres educatius, segons dades facilitades pel Departament.
Per la seva banda, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha demanat a la ciutadania limitar la mobilitat no necessària i anar amb compte amb el mobiliari urbà i tot allò que pugui volar i provocar incidents: "Sabem que els ajuntaments ja estan treballant per retirar elements que estan al carrer i poden ser perillosos".
Per exemple, material d'obres que s'estan duent a terme a la via pública, però també mobiliari de restaurants i bars, negocis als quals s'ha dirigit Solé en demanar-los que, tot allò que puguin retirar del carrer, ho facin sempre abans que es produeixi la ventada i no durant.
MOLT POCS PRECEDENTS
En la seva intervenció, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha advertit que és un episodi molt significatiu amb molt pocs precedents: "Pot ser l'episodi més important de vent a Catalunya en els últims 15 o 20 anys".
De fet, ha precisat que la ventada d'aquest dijous recorda la del 2014 a la zona del Vallès, on a Terrassa (Barcelona) van morir dues persones per la caiguda d'un mur), o la del 2009 al Baix Llobregat, especialment a Sant Boi (Barcelona).
Quant a zones afectades, ha afirmat que serà un dia ventós en general, però ha garantit que la franja horària on serà més destacat serà entre les 00.00 hores i les 12.00.
També ha destacat que es tracta d'un fenomen poc habitual que aquest vent de component oest arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona amb tanta incidència, per la qual cosa ha demanat precaució, ja que l'avís és "màxim".
Finalment, Sarroca ha precisat que de cara a la matinada del dissabte arribarà un altre episodi de vent que obligarà a activar avisos, encara que ha precisat que la previsió indica que el risc serà menor, però "bastant significatiu".
Davant de la previsió de la celebració de Carnestoltes en diversos municipis aquest cap de setmana, Parlon ha evitat parlar de suspensió dels actes perquè encara és aviat per veure l'evolució de l'episodi de vent, però ha obert la porta a la possibilitat de realitzar alguna "adaptació en els itineraris o la seva activitat" en funció de com sigui el vent.
MOBILITAT EN CARRETERES
Quant a la mobilitat en carreteres, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha establert limitacions als vehicles pesants en les principals vies d'alta ocupació com la C-16, C-17, C-25, C-55 i AP-7, on hauran de circular per la dreta sense poder avançar a la resta de vehicles.
A més, el SCT està en contacte amb la Divisió de Trànsit de Mossos d'Esquadra per si fes falta detenir el tràfic de camions si fos necessari en cas que es produís risc.
Finalment, sobre la possible afectació a l'Aeroport de Barcelona i el Port, Parlon ha indicat que "ja tenen el seu propi protocol" i són molt estrictes en el seu compliment, per la qual cosa en cas de suspensió de vols es comunicarà a la ciutadania.