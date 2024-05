El Govern llança la novena edició de "Llegir té Premi" per fomentar la lectura entre joves

BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

El Conselleria de Cultura ha obert aquest dilluns les inscripcions de la novena edició de la iniciativa "Llegir té Premi" que es durà a terme del 25 de juny al 30 d'agost per fomentar la lectura entre joves d'entre vuit i 16 anys.

La iniciativa, que compta amb la col·laboració de Legiland, té com a objectiu promoure la lectura, millorar la comprensió lectora i acostar els joves als serveis de les biblioteques durant l'estiu, segons ha informat la Generalitat aquest dilluns en un comunicat.

Hi podran participar uns 1.500 menors que tinguin carnet d'alguna biblioteca pública de Catalunya, en dues categories per edats --de 8 a 11 anys, o de 12 a 16 anys-- o en una tercera per equips.

Els participants podran triar entre 1.100 llibres en català, castellà, anglès i llibres de lectura fàcil, i hauran de respondre una sèrie de preguntes sobre la lectura per pujar de nivell i guanyar premis.

L'organització de la iniciativa enviarà a les biblioteques de referència premis físics com ara rellotges intel·ligents, punts de llibre i lots de llibres.