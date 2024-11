El Govern limita la mobilitat i suspèn les classes aquest dilluns a 9 comarques de Tarragona

Restringeix acudir a les feines presencials si no és per cobrir serveis essencials

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya establirà entre les 00.00 i les 14.00 d'aquest dilluns restriccions en la mobilitat a 9 comarques de Tarragona en vista de la possibilitat de pluges torrencials en una "traca final" de la dana, la qual cosa implica la suspensió de les classes i no anar a treballar presencialment si no és per cobrir serveis essencials.

Ho ha anunciat aquest diumenge la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, en una roda de premsa a Barcelona després de la reunió del Comitè tècnic de seguiment del risc per inundacions, en què ha demanat que els treballadors que puguin fer teletreball ho facin i, si no, que es quedin a casa.

Les comarques afectades per les restriccions aquest dilluns són Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Montsià, Tarragonès, Priorat, Alt Camp, Baix Camp i Baix Penedès, tot i que no es descarta que se n'afegeixin més depenent de l'actualització de les previsions que faci el Servei Meteorològic de Catalunya a partir de les 18.00 aquest diumenge.

Parlon ha recomanat als treballadors que puguin fer teletreball que ho facin, però que la resta no podran acudir a la feina i que s'han de quedar a casa si no és per cobrir serveis essencials.

PLUGES TORRENCIALS A NIVELL LOCAL

Segons ha explicat el cap de l'àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, es poden acumular localment fins a 100 litres per metre quadrat en les properes hores, amb pluges torrencials que superin fins als 40 litres en amb, prou feines, mitja hora.

Segalà ha advertit que existeix la possibilitat que les pluges es quedin estancades en alguns sectors, cosa que augmentaria les acumulacions totals a nivell local.

Ha detallat que la previsió no és que les precipitacions afectin totes les comarques, però totes les comarques en alerta tenen la possibilitat de rebre-les, tot i que sigui de manera restringida únicament a algunes.

També ha recomanat a la ciutadania que estigui pendent del radar meteorològic de Catalunya i que segueixi el minut a minut de les pluges.