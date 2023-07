El Govern i les revistes en català impulsen una campanya per incentivar les subscripcions

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha engegat la campanya 'Som més fortes que la censura' per fomentar les subscripcions a revistes en català amb l'objectiu que les persones facin dues subscripcions: una per a consum propi i l'altra per enviar-la a qualsevol entitat de la Comunitat Valenciana o les Balears.

Ho ha anunciat la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, després de reunir-se al costat de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, amb representants de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), la Federació Llull, Plataforma per la Llengua i els editors de les subscripcions anul·lades a Borriana (Castelló), ha informat el Govern en un comunicat.

La consellera ha assegurat que la iniciativa és una resposta "a les últimes accions que el binomi PP-Vox ha fet contra la llengua, la cultura i les institucions" als territoris de parla catalana.

"Des del Govern de la Generalitat tenim molt clar que el que passa en una part del domini lingüístic afecta la resta i hem de treballar conjuntament", ha assegurat.

Vilagrà també ha anunciat que el Govern homenatjarà el grup valencià Al Tall en l'acte institucional de la Diada, després de "saber que el govern local de Torrent ha decidit retirar el nom del fundador, Vicent Torrent, de l'auditori municipal de la localitat".

La titular de Presidència ha subratllat que "és una aberració que es continuïn fent aquestes coses", i ha subratllat que el compromís del Govern amb la llengua és clar i vol fer de Catalunya un refugi de la cultura catalana.

El president de l'APPEC, Germà Capdevila, ha explicat que serà "la campanya de subscripcions més massiva feta en el domini lingüístic", i ha assenyalat que apel·la la societat civil a enfortir les publicacions en català.