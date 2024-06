El Govern lamenta el feminicidi d'una dona a Cistella (Girona)

GIRONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Igualtat i Feminismes ha lamentat el feminicidi d'una dona a Cistella (Girona), després que hagi mort després de dos mesos ingressada a l'hospital per lesions.

En un comunicat, ha expressat el "més sentit" condol a l'entorn de la víctima presumptament assassinada per violència masclista i als veïns de la localitat.

Amb la confirmació d'aquest cas, el nombre de feminicidis d'aquest any són 16: 11 dones i cinc nens --dos d'ells assassinats per violència masclista junt amb la seva mare i tres per violència vicaria--.

Des que es van començar a recollir dades oficials al 2012, hi ha hagut 146 feminicidis a Catalunya, dels quals 14 corresponen a nenes i adolescents assassinades en el marc de les violències masclistes.

El nombre de fills que han quedat orfes per la violència masclista és de 8 aquest 2024 i de gairebé 100 durant l'última dècada.