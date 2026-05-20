Publicat 20/05/2026 12:15

El Govern lamenta el feminicidi d'una dona de 33 anys a Figueres (Girona) aquest dimarts

Archivo - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra
MOSSOS - Arxiu

GIRONA 20 maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha lamentat el feminicidi d'una dona que es va produir dimarts a Figueres (Girona), on la seva exparella, de 48 anys, presumptament la va apunyalar diverses vegades a la plaça Josep Tarradelles, ha informat el Govern en un comunicat aquest dimecres.

Els Mossos d'Esquadra el van detenir a la mateixa plaça pocs minuts després, on també van recollir com a indici l'arma blanca que va fer servir per matar-la i que el presumpte assassí va intentar amagar sota un cotxe.

El Departament ha expressat el seu "més sentit condol" als familiars i amics de la víctima del feminicidi, el tercer a Catalunya des de principis del 2026.

Contador

Contingut patrocinat