El Govern lamenta el feminicidi d'una dona de 33 anys a Figueres (Girona) aquest dimarts

GIRONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha lamentat el feminicidi d'una dona que es va produir dimarts a Figueres (Girona), on la seva exparella, de 48 anys, presumptament la va apunyalar diverses vegades a la plaça Josep Tarradelles, ha informat el Govern en un comunicat aquest dimecres.
Els Mossos d'Esquadra el van detenir a la mateixa plaça pocs minuts després, on també van recollir com a indici l'arma blanca que va fer servir per matar-la i que el presumpte assassí va intentar amagar sota un cotxe.
El Departament ha expressat el seu "més sentit condol" als familiars i amics de la víctima del feminicidi, el tercer a Catalunya des de principis del 2026.