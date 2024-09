El Govern i Montcada i Reixac lamenten la mort de la jove atropellada per un tren

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la Generalitat, la consellera Sílvia Paneque, i l'alcalde de Montcada i Reixac (Barcelona), Bartolo Egea, han lamentat la mort aquest dilluns de la jove de 17 anys atropellada per un tren en un pas a nivell de la ciutat.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, Paneque ha assegurat que tant ella com el president de la Generalitat, Salvador Illa, han mantingut "converses" amb Egea.

Paneque ha explicat que estan "en espera" de la investigació policial que dirigeixen els Mossos d'Esquadra, i ha indicat que Renfe també està fent la seva pròpia investigació.

MINUT DE SILENCI

En el minut de silenci que s'ha guardat aquest dimarts a les 12 a Montcada amb motiu de la mort de la jove, Egea ha expressat el seu condol a la família de la noia i ha lamentat que ja són 182 les persones que han mort a les vies del tren a la localitat.

"Fa dues setmanes vam estar reclamant augmentar la seguretat a totes les rectes ferroviàries del municipi, perquè cada vegada sigui més difícil accedir a les vies del tren i tenir més seguretat a la nostra ciutat", ha destacat Egea.

PRECAUCIÓ I PRUDÈNCIA

A més a més, ha sol·licitat una reunió amb Adif i amb Renfe per abordar quines mesures "posar en marxa per evitar aquest tipus d'accidents", i ha demanat precaució i prudència als veïns de Montcada fins que acabin les obres per soterrar les vies de tren.

"Sabem que és complicat viure amb els passos amb barrera. Passen 175 trens cada dia. Les barreres estan abaixades moltes, moltes hores del dia, però hem de tenir molta precaució. I de nou, donar gràcies. Esperem que no ens haguem de veure una altra vegada en aquest monòlit amb una altra víctima més", ha afegit.

ELS MOSSOS HO INVESTIGUEN

La policia catalana ha destacat "que els resultats positius en la prova de drogues realitzada a la maquinista per la policia local no són concloents ni definitius perquè falta l'informe pericial del laboratori, que inclou més variables".

"Aquest informe, que forma part del contingut de la investigació dels Mossos d'Esquadra, es tindrà durant els pròxims dies", han afegit.

"En espera d'aquest document oficial i definitiu, en aquests moments no es pot confirmar que la maquinista conduís sota els efectes de les drogues", han dit.

En preguntar-l'hi a l'alcalde, durant el minut de silenci, s'ha remès a que "hi ha una investigació oberta dels Mossos d'Esquadra".