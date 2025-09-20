El Govern i l'Ajuntament de Palafrugell (Girona) acorden crear un Centre de Noves Oportunitats

GIRONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Palafrugell han acordat aquest dissabte impulsar la creació d'un Centre de Noves Oportunitats educatives als terrenys de l'antic escorxador municipal, informa la Conselleria d'Educació i Formació Professional en un comunicat.
Aquest acord permetrà donar resposta a una "necessitat creixent en el municipi i del conjunt del Baix Empordà", ja que oferirà una segona oportunitat formativa i d'inserció laboral als joves que han abandonat els estudis prematurament o que tenen una baixa qualificació acadèmica.
La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha visitat aquest dissabte a la tarda Palafrugell per conèixer el projecte juntament amb l'alcaldessa del municipi, Laura Millán.
Niubó ha assegurat que aquest centre "encaixa perfectament en el model de centre que s'està treballant dins del nou decret de Noves Oportunitats" de la Conselleria.
Per la seva banda, Millán ha assegurat que "aquest centre serà una porta oberta perquè cap jove quedi enrere", i ha assenyalat que donar oportunitats reals de formació i inserció és, al seu judici, apostar pel futur de la població.
EL CENTRE
El Centre de Noves Oportunitats de Palafrugell es dirigirà a joves d'entre 15 i 29 anys que han deixat els seus estudis prematurament o que no disposen de titulació més enllà de l'ESO.
El futur equipament oferirà itineraris flexibles i personalitzats basats en metodologies pràctiques, orientació integral i un acompanyament educatiu i emocional continuat.
El seu objectiu és facilitar que els joves recuperin la motivació per aprendre, millorin les competències i tinguin més garanties d'accedir a nous estudis o mercat laboral.