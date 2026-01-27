El Govern i el Japó acorden reforçar la innovació en tecnologies de la informació i la comunicació

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Recerca de la Generalitat, Núria Montserrat, ha subscrit a Kyoto (Japó) un acord de cooperació amb l'organització japonesa Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR) per reforçar la col·laboració en recerca avançada, tecnologies digitals i supercomputació i treballar en un full de ruta d'activitats comú el 2026 i 2027.
Montserrat ha valorat l'acord d'aquest dimarts en afirmar que el Japó és un país "líder mundial en el desenvolupament de tecnologies", per la qual cosa aquesta col·laboració permet avançar en la missió del Govern d'esdevenir una de les 50 regions més innovadores d'Europa en l'horitzó 2030, informa el Govern en un comunicat.
Ha afegit que serà determinant per "generar sinergies positives" en àrees estratègiques juntament amb el Japó, un aliat clau de la Unió Europea en l'àmbit digital i de recerca.