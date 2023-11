El Govern investiga si el director general de l'ICO va rebre pagaments de farmacèutiques que no va declarar

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

La conseller de Salut, Manel Balcells, ha explicat que l'expedient informatiu que el departament va obrir dilluns al director general de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), Ramon Salazar, està "en marxa" per determinar si va rebre pagaments per col·laboracions amb farmacèutiques que no va declarar en el Portal de Transparència de la Generalitat.

Segons ha avançat 'El Periódico', Salazar va rebre pagaments al llarg de l'any passat per col·laboracions amb almenys set farmacèutiques que no va declarar malgrat ser la seva obligació en ser considerat un alt càrrec de la Generalitat.

Ara l'executiu català està duent a terme una investigació per determinar si Salazar va complir o no amb les seves obligacions i, en cas que no ho hagi fet, Balcells ha assegurat que actuaran en conseqüència.