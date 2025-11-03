El Govern investiga un centre d'educació especial de Blanes (Girona) per presumptes maltractaments

GIRONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha obert un expedient informatiu a l'escola d'educació especial CEE Ventijol de Blanes (Girona) per una denúncia per presumptes maltractaments a menors, han explicat fonts del departament a Europa Press aquest dilluns.
Segons ha avançat 'La Vanguardia', Educació ha enviat un inspector extra per esclarir el cas, ja que en la primera inspecció va recollir versions contradictòries sobre els fets, i per tant, encara no s'ha pogut demostrar cap de les conductes denunciades.
No obstant això, la Conselleria apunta que sí han detectat elements de millora en la gestió del centre i s'han proposat nombroses mesures al respecte, que es verifiquen "periòdicament".
Les mateixes fonts del departament desmenteixen "categòricament" que la inspecció hagi intentat entorpir les denúncies i que el cas estigui tancat.
ALERTADORS SOTA PROTECCIÓ
Segons ha pogut saber Europa Press, l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) protegeix els alertadors.
Malgrat no tractar-se d'un assumpte de lluita contra el frau i la corrupció, Antifrau pren part en el cas per les irregularitats greus o molt greus o fets penals que poden tenir conseqüències sobre els alertadors.