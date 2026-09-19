El Govern invertirà més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat

Es crearà un nou fons específic per preservar el patrimoni
TARRAGONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha anunciat que el Govern invertirà més de 50 milions en equipaments de proximitat, "la major" inversió d'aquest tipus de la història, per a la millora i construcció d'equipaments culturals a tota Catalunya.
Ho ha dit durant la seva intervenció aquest dissabte en l'acte 'Dos anys construint el futur. Un país que avança amb una cultura per a tothom', a Tarragona, en el marc del programa que duen a terme aquest dissabte tots els consellers en diversos punts de Catalunya amb motiu dels dos primers anys de legislatura.
A l'acte hi han acudit directors d'equipaments nacionals, museus i institucions com el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure, l'ESMUC, L'Auditori i el Museu d'Història de Catalunya, entre altres, i ha comptat amb la participació de l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, a més d'una conversa sobre el paper de la cultura amb el secretari general de Cultura, Josep Maria Carreté, i el director general de Drets Culturals, Xavier Fina.
A més, també ha anunciat un nou fons específic destinat a preservar el patrimoni que entrarà en funcionament durant aquesta legislatura, pensat especialment per ajudar a conservar cases, masies, esglésies i altres edificis històrics.
IA I PROJECCIÓ DE LA CULTURA
En el camp de la Intel·ligència Artificial (IA) ha anunciat l'organització d'un fòrum sobre la IA i el paper de la cultura de cara al 2027, centrat en com aquesta tecnologia "travessa" els processos de pensament i creació.
En referència a la projecció internacional de la cultura catalana, ha dit que es viu un moment de gran projecció i que l'Executiu treballa per crear un "gran equipament cultural i esportiu per acollir grans esdeveniments".
CULTURA PER "PROTEGIR LA DEMOCRÀCIA"
Hernández ha posat en valor la cultura per formar una societat "més preparada per protegir la democràcia", i ha subratllat que una societat més culta és també més crítica, més democràtica i més justa.
Ha subratllat la importància de construir les polítiques públiques culturals de la propera dècada amb consensos amplis, per la qual cosa, diu, el Govern impulsa el Pacte Nacional per la Cultura.
Ha situat la defensa dels drets culturals i la cultura com a "eina fonamental davant la desinformació", i ha alertat que estem en una situació que ha qualificat d'emergència democràtica.