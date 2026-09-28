El Govern invertirà 2,5 milions per millorar les infraestructures de l'IRB CatSud a Tarragona

TARRAGONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha anunciat una inversió de 2,5 milions d'euros destinada a la millora i ampliació de les infraestructures de recerca biomèdica de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB CatSud) a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.
El projecte vol "superar les limitacions d'espai actuals" i dotar el centre d'instal·lacions modernes, sostenibles i funcionalment integrades per al desenvolupament de recerca bàsica, traslacional i clínica d'avantguarda, informa la Conselleria de Recerca i Universitats en un comunicat aquest dilluns.
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha destacat que aquesta inversió "reafirma el compromís ferm del Govern amb una recerca biomèdica d'excel·lència a tot el país".
"El potencial científic de Catalunya es construeix i es desplega al llarg del territori i reforçar un pol de recerca de referència a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre és essencial per garantir la cohesió territorial i l'equitat en l'accés a la innovació en salut", ha afegit.
La consellera ha afirmat que "apostar per la recerca des del territori i per al territori és apostar directament per la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, accelerant el trasllat dels avenços científics a la pràctica clínica" i als hospitals.
L'aportació econòmica permetrà ampliar les instal·lacions a l'Hospital Universitari Joan XXIII, que augmentarà de superfície un 60% fins als 2.000 metres quadrats i incorporarà laboratoris d'alta bioseguretat.