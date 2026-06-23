El Govern incrementa en 2,3 milions els ajuts a 4 institucions culturals de Barcelona

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
El Govern ha incrementat en un total de 2,3 milions els ajuts destinats a la Fundació Joan Miró, el Consorci de l'Auditori i l'Orquestra, el Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i el Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba).
L'augment es tradueix en 333.000 euros addicionals a la subvenció de 700.591 euros concedida a la Fundació Joan Miró per a despeses d'atenció al públic el 2026, i en 600.000 euros addicionals als 7,1 milions de l'Auditori per a despeses corrents del mateix any, informa el Govern en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Així mateix, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona rebrà 1,27 milions més, que se sumen als 1,63 que ja va rebre per finançar despeses corrents el 2026, el mateix concepte pel qual el Macba rebrà 175.000 euros addicionals respecte a la subvenció de 3,7 milions que ja se li havia concedit.