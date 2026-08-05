El Govern incorpora un vehicle multioperador que garanteix cobertura provisional durant emergències

BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Interior de la Generalitat ha posat en funcionament un vehicle multioperador per garantir comunicació provisional bàsica en situacions d'emergència, la qual cosa permet restablir temporalment la cobertura mòbil en un àrea afectada i donar continuïtat als serveis essencials.
Ho han explicat aquest dimecres en roda de premsa el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Albert Tort, i la sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Solé.
Aquesta unitat mòbil, impulsada arran de l'apagada d'abril de 2025, permet reforçar o restablir la cobertura en zones afectades per emergències com a incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incidències greus en infraestructures de telecomunicacions.
El sistema està preparat perquè les principals teleoperadoras amb infraestructura pròpia a Catalunya (Telefónica, Vodafone i MasOrange) puguin donar servei simultani i aportar provisionalment serveis de veu i dades amb autonomia estratègica.
Per això, Tort ha dit que aquest és un exemple de col·laboració entre Generalitat, administracions públiques i les principals operadores: "Sempre, en situacions d'emergència, hem de sumar per reforçar aquesta capacitat de resiliència, sabent que les infraestructures digitals es poden veure afectades en un determinat moment".
El servei es presta en coordinació amb el conjunt de les operadores i, de fet, el Govern ha encarregat aquest projecte a Telefónica, que ha desenvolupat la tecnologia perquè la unitat mòbil pugui donar connectivitat.
EN FUNCIONAMENT
El vehicle, que ja està operatiu, compta amb una antena desplegable que permet connectar-se a través de radioenllaç i a través de satèl·lit per poder ampliar, reforçar o recuperar la cobertura.
Tort ha explicat que el vehicle, que és la primera i única unitat, té un radi d'abast d'uns 10-20 quilòmetres i que el seu objectiu bàsic és, fonamentalment, la comunicació de cara a la ciutadania per mantenir la comunicació bàsica amb els serveis d'emergències.
A més, ha dit que té una autonomia pròpia d'unes 48 hores i que, després, incorpora generadors per tenir una durada de setmanes.
AVISOS ÉS-ALERT
Solé ha assegurat que, davant d'una situació de disfunció, amb aquesta nova eina i la cobertura que ofereix podran rebre els avisos essencials per a la gestió i comunicació d'una emergència i, d'aquesta forma, la ciutadania podrà rebre instruccions per a la seva seguretat, com les notificacions ES-Alert.
El desplegament de la unitat mòbil representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 422.500 euros.