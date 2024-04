El Govern incorpora 44 professionals per atendre nens víctimes d'abús sexual a les Barnahus

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprovat aquest dimecres la incorporació de 44 professionals de diferents àmbits per atendre els nens víctimes de violència sexual de les unitats Barnahus a Catalunya.

La Conselleria de Drets, Justícia i Memòria distribuirà aquests "tècnics altament especialitzats en l'atenció a la infància víctima d'abusos sexuals" per les 13 unitats territorials de Barnahus, centres on un equip multidisciplinari treballa a temps complet per oferir una atenció integral.

L'equip de 44 persones està format per un coordinador de l'àmbit de la psicologia, 13 diplomats en Treball Social i 13 psicòlegs dels equips d'Assessorament Tècnic Penal, i 13 diplomats més en Treball Social que depenen de les oficines d'atenció a les víctimes del delicte.

També incorporen dos metges forenses, una infermera i un administratiu que depenen de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC).