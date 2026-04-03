El Govern impulsa una subseu del CAR a Bagà (Barcelona) per reforçar l'alt rendiment

BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -
El departament d'Esports de la Generalitat ha signat el protocol d'intencions amb l'Ajuntament de Bagà (Barcelona) per desenvolupar una subseu del Centre d'Alt Rendiment (CAR) destinada a l'entrenament en altura en el Coll de Pal, per reforçar el model català d'alt rendiment.
El projecte s'emmarca en el nou Pla d'Alt Rendiment de Catalunya i respon a la voluntat de consolidar un sistema en xarxa, amb el CAR de Sant Cugat com a eix central i nous equipaments complementaris que permetin donar resposta a les necessitats específiques de cada disciplina esportiva, informa el departament en un comunicat aquest divendres.
La subseu del Coll de Pal es concep com un centre d'excel·lència per a l'entrenament en hipòxia natural, aprofitant les condicions òptimes d'un entorn situat a més de 2.000 metres d'altura, amb l'objectiu de millorar la preparació dels esportistes catalans i posicionar Catalunya com a referència per a estades esportives internacionals.
El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha afirmat que el projecte és "una aposta clara del Govern per portar l'alt rendiment a tot el territori i aprofitar el potencial únic" de Catalunya.
A més, ha destacat la ubicació d'aquesta subsede: "El Coll de Pal ens permet fer un salt qualitatiu en la preparació dels nostres esportistes. No es tracta només d'entrenar millor, sinó de generar un ecosistema que connecti esport, territori i oportunitats".
PROJECTE
El protocol estableix un marc de cooperació institucional per avançar en el desenvolupament del projecte, amb el compromís del departament de liderar la definició del model, la redacció dels projectes tècnics i la captació d'estades.
El projecte es desplegarà en diverses fases, que inclouen l'estudi de viabilitat, l'adequació d'instal·lacions i la consolidació del centre amb projecció internacional, així com la possible construcció d'una pista d'atletisme a Bagà.