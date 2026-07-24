El Govern impulsa una prova pilot per incorporar la coeducació als casals d'estiu

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha impulsat una prova pilot per incorporar activitats de coeducació als casals d'estiu del Pla Corresponsables, dins l''Estratègia Catalunya, territori coeducador'.
En una visita aquest divendres en un casal d'estiu de Montgat (Barcelona), la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha afirmat que l'objectiu és que la coeducació s'incorpori a l'educació no formal, els espais de lleure educatiu, esportius, comunitaris o culturals, informa el departament en un comunicat.
"Amb aquesta prova pilot volem testar les activitats coeducatives que hem desenvolupat, incorporar l'experiència i les bones pràctiques que ja impulsa el territori i fer créixer el projecte conjuntament amb els municipis", ha subratllat.
La consellera ha dit que aprofitant el desplegament del Pla Corresponsables per tot Catalunya proposen "activitats, metodologia i recomanacions perquè tots els casals tinguin eines per incorporar la coeducació en el lleure educatiu".
Menor ha subratllat que l''Estratègia Catalunya, territori coeducador' està desplegada per tot Catalunya i compta amb referents de coeducació a totes les vegueries, fent una crida a afegir-s'hi "a tots els ajuntaments i entitats que vulguin incorporar la coeducació a les seves activitats".
ACTIVITATS ADAPTADES
Per desplegar el projecte, els equips professionals compten amb 3 paquets d'activitats coeducatives adaptades a les diferents franges d'edat: dels 3 als 6 anys, dels 6 als 12 anys i dels 12 als 18 anys.
Les activitats s'organitzen al voltant de 8 eixos temàtics: pensament crític, educació afectivosexual feminista, prevenció de les violències masclistes, ús no sexista del llenguatge i les imatges, coneixement de la contribució de les dones, vocacions lliures d'estereotips sexistes i de gènere, corresponsabilitat i usos del temps i masculinitats igualitàries.
Entre els exemples d'activitat figura 'La cadena de les cures', de 3 a 12 anys, que vol identificar les accions de cura que fan possible la vida quotidiana, o 'Detectives d'estereotipos', de 12 a 18 anys, que analitza en petits grups imatges i continguts de l'entorn quotidià.