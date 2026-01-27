El Govern impulsa un programa temporal per crear una plataforma de dades culturals

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha aprovat aquest dimarts la posada en marxa del programa temporal per a la creació de la plataforma de dades de la cultura i l'impuls del desenvolupador de públics de la cultura.
Es tracta d'un programa que neix arran del projecte de llei de drets culturals de Catalunya, que està en tràmit al Parlament des del setembre del 2025, informa el Govern després del consell executiu.
L'objectiu és crear un sistema integral d'informació cultural que permeti dissenyar polítiques públiques basades en evidències, recerca i incidència per a la mesura de la cultura.
El desenvolupament del programa permetrà fer un seguiment "més acurat, actualitzat i viu" de les dades sobre consum i participació en tots els sectors culturals, amb l'objectiu de proporcionar eines de disseny de polítiques destinades a la captació, foment, manteniment i fidelització dels públics de la cultura.
El programa inclourà com a objectius conceptualitzar i dissenyar una plataforma de dades per homogeneïtzar la informació per a l'anàlisi dels sectors culturals; incorporar processos d'anàlisi i comparabilitat de polítiques en matèria de drets culturals, i desenvolupar mecanismes, tant metodològics com de governança, per impulsar el disseny de polítiques públiques.
El programa s'adscriu a la Secretaria General de la Conselleria de Cultura i les actuacions començaran aquest 2026 i s'allargaran un màxim de tres anys.