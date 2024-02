El Govern impulsa un programa per fomentar l'ús del català en el sistema sanitari

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, han impulsat el programa de formació 'Prescriu-te el català' per oferir cursos de català a 2.700 professionals de la salut amb l'objectiu de fomentar l'ús de la llengua catalana en el sistema sanitari, han informat aquest dijous en unes declaracions als periodistes.

El programa s'adreça a tots els professionals del sistema sanitari que treballen de cara al públic com metges, infermeres, treballadors socials o administratius, i ofereix cursos de català de franc que es faran preferentment en horari laboral.

Balcells ha explicat que aquesta mesura, emmarcada en el Pacte Nacional per la Llengua, pretén normalitzar l'ús i el coneixement del català en el sistema de salut per contribuir així a una assistència sanitària de més qualitat, i ha assenyalat: "Per millorar l'atenció sanitària de la població, cal fer-ho amb la llengua pròpia de les persones".

Ha recordat que la legislació exigeix a tot professional amb plaça fixa en el sistema sanitari públic tenir el certificat C1 de llengua catalana, de manera que aquesta acció formativa exerceix "de benvinguda" als professionals que venen de fora de Catalunya perquè afavoreix, a parer seu, que aprenguin la llengua.

Per la seva banda, Torrent ha explicat que el programa és fruit d'una col·laboració públic-privada amb la Unió Consorci Formació i que els cursos formatius s'"adequaran al llenguatge sanitari" per garantir els drets lingüístics de la ciutadania.

PROGRAMA DE FORMACIÓ

Els professionals de la salut podran accedir a cursos de llengua catalana de diferents nivells --elemental, intermedi i suficiència--, amb una durada de 100 hores que inclou autoformació virtual tutoritzada i pràctiques orals.

Els cursos es faran entre el 3 d'abril i el 29 de novembre i les persones que els aconsegueixin acabar es podran presentar a una prova per obtenir el certificat de nivell oficial.