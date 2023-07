El Govern impulsa un pla per incrementar l'hàbit lector amb 73 mesures

Millorar les biblioteques escolars, un observatori i la Casa de les Lletres, entre les mesures



BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprovat aquest dimarts el Pla Nacional del Llibre i la Lectura que vol fomentar l'hàbit lector al llarg de la vida, especialment en català, un pla amb 73 mesures que té l'objectiu que el 2030 el 76% de la població llegeixi almenys un cop al trimestre i el 40% ho faci en català i al qual destinarà 58 milions d'euros durant els pròxims set anys.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha remarcat que el pla, les primeres mesures del qual s'engegaran al setembre, té tres grans objectius: "Tenir més lectors, més habituals i en català".

Tant Garriga com la consellera d'Educació, Anna Simó, han remarcat que es tracta d'un "molt bon pla" en el qual els dos departaments han treballat units i ha comptat amb la participació del sector.

En l'elaboració del Pla Nacional del Llibre i la Lectura hi han participat 180 persones del sector cultural i educatiu i s'ha treballat durant un any pilotat i coordinat per la Institució de les Lletres Catalanes amb la voluntat de generar més massa lectora.

Els objectius del pla és que el 76% de la població catalana llegeixi llibres almenys un cop al trimestre --el 2022 se situava en el 70,7%--, el 65% ho fa un cop a la setmana --el 2022 ho va fer el 60,35%-- i que el 40 ho faci en català --un 34,5% el 2022--.

Les 73 mesures que inclou el pla fomenten la lectura al llarg de la vida, entenen la lectura com una font de benestar i impliquen tots els agents vinculats amb el llibre i la lectura, la majoria responsabilitat de les administracions.