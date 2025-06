El Govern impulsa una guia per incorporar la perspectiva LGTBI+ en el lleure educatiu i esportiu

BARCELONA 13 juny (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat juntament amb la de Drets Socials i Inclusió i la d'Esports han impulsat una guia per incorporar la perspectiva LGTBI+ en el lleure educatiu i esportiu, informen en un comunicat conjunt.

S'ha presentat aquest divendres en un acte al Districte Administratiu de Barcelona i la publicació s'adreça a professionals, entitats, escoles de formació i instal·lacions que desenvolupen activitats amb nens i joves, i ofereix eines per promoure la igualtat i prevenir la LGTBI-fòbia.

La guia ofereix recomanacions per transformar les pràctiques internes de les entitats, des del llenguatge i l'acolliment fins a l'organització dels espais, protocols d'actuació i formació dels equips, i inclou recursos específics per acompanyar persones trans i materials per a la comunicació inclusiva.