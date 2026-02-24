El Govern impulsa un decret per agilitar l'elaboració dels plans de protecció civil municipals

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha iniciat el procediment per elaborar un nou decret que simplifiqui i actualitzi el procés de redacció, tramitació, homologació i revisió dels plans de protecció civil municipals, amb l'objectiu que tots els ajuntaments --especialment els de menys dimensió i amb escassos recursos-- tinguin eines eficaces per gestionar els riscos.
Entre els seus objectius, el nou decret també vol incrementar la qualitat, operativitat i la capacitat de resposta en situacions de risc o emergència, mitjançant els instruments de planificació municipal que siguin "efectivament operatius", informa en un document el Govern després del Consell Executiu celebrat aquest dimarts.
Per això, es preveu elaborar un nou marc jurídic que permeti racionalitzar el procediment d'elaboració i tramitació d'aquests plans, a més de millorar l'eficiència i la coherència global.