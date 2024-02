El Govern impulsa una càtedra d'aigua a la UdG per difondre els "reptes de la potabilització"

GIRONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentat aquest divendres la 'Càtedra universitària ATL de l'aigua potable' a la Universitat de Girona (UdG) en col·laboració amb l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) per "impulsar la transferència de coneixement, la recerca i la divulgació sobre els reptes actuals de la potabilització d'aigua".

El conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat, Joaquim Nadal, i el d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, han presentat la iniciativa en un acte aquest divendres a la UdG, juntament amb el director d'ATL, David Vila i el rector de la universitat, Quim Salvi, entre altres, ha informat el Departament de la Presidència en un comunicat.

La càtedra pretén impulsar la transferència de coneixement, la recerca multidiciplinària i la divulgació sobre els tractaments i la potabilització de l'aigua, per "donar-la a conèixer dins i fora de l'àmbit acadèmic, tant de Catalunya com d'altres regions i països".

En la seva intervenció, Nadal ha subratllat la importància d'iniciatives com aquesta càtedra davant de la situació actual de sequera i ha posat en valor el model de les càtedres, i Mascort ha insistit que "avui dia el 50% de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona no prové d'embassaments" i ha destacat la importància de processos com la regeneració, la depuració i la potabilització de l'aigua.

La càtedra, vinculada a l'Institut de Medi Ambient de la UdG, es dirigeix a alumnes d'ESO, batxillerat, universitaris i professionals i investigadors, i també oferirà tallers i activitats obertes a la ciutadania on puguin participar per conèixer més sobre la gestió de l'aigua potable.